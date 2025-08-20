気象台は、午後5時41分に、大雨警報（土砂災害）を深浦町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・深浦町に発表 20日17:41時点青森県では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十和田市□洪水警報21日明け方にかけて警戒■平川市□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒□洪水警報21日明け方に