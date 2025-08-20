気象庁は20日午後、青森県、秋田県、岩手県に線状降水帯の予測情報を発表しました。20日の夜遅くから21日未明にかけて、前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、青森県、秋田県、岩手県に線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、すでに24時間の降水量が観測史上1位になった場所もあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、氾濫などに厳重な警戒を呼びかけています。