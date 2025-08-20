8月8日、熊本市南区の御幸笛田地区で医療介護施設を営んでいる「みゆきの里」が施設利用者や地域の人に楽しんでもらおうと夏まつりを開催しました。 ことしで34回目で会場には、10台以上のキッチンカーも並び、ステージ前広場では地元、御幸小学校の5～6年生が雅楽の調べにあわせて舞う「巫女舞みこまい」を披露しました。 保育園児の和太鼓演奏やよさこい踊り施設のインドネシア人スタッフによる伝統舞踊