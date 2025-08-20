愛知、岐阜、三重の動物園や水族館では、この夏も赤ちゃんたちの姿が注目を集めています。全身真っ白なサルの赤ちゃんや、愛らしいチンパンジーにツキノワグマ、さらにはウミガメやタツノオトシゴまで。今しか見られない姿に出会えるチャンスです。 ■全身真っ白なサルの赤ちゃん 愛知、岐阜、三重で会いに行ける動物の赤ちゃんをご紹介します。まずは、愛知県犬山市の「日本モンキーセンター」