TIMレッド吉田×清水隆行ジャイアンツOBで現在は解説者としても活躍する清水隆行さんが、今シーズンの巨人軍を分析。さらにセ・リーグの今後の展望から４番打者についても語ってもらった。【今季、巨人の戦力について】レッド吉田（以下、吉田）現在の巨人の戦力についてはどう思いますか？清水隆行さん（以下、清水）岡本和真選手を故障で欠いて（８月16日に１軍復帰）、戸郷翔征選手も本調子ではないので、投打ともに厳しい状