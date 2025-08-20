親が育てられない子を匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」と、病院以外に身元を明かさない「内密出産制度」を実施している熊本市の慈恵病院の蓮田健院長は20日、今年3月に運用を始めた東京都墨田区の賛育会病院や区に対して、運用状況や情報公開に関する質問状を出した。回答期限は11月20日とした。賛育会病院は内密出産の相談受け付けを平日の日中に限り、費用は原則自己負担としており、慈恵病院は賛育会病院に対し、休日に