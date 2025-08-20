トルコのギョルギュン国防産業庁長官（右）と会談する中谷防衛相＝19日、アンカラ（共同）【イスタンブール共同】中谷元・防衛相は20日、訪問先のトルコで無人機メーカーのバイカル社を視察する。政府は自衛隊に攻撃や偵察用の無人機を大量配備する方針で、2026年度予算の概算要求に調達費を計上する。比較的安価なトルコ製の導入も検討しており、視察を無人機取得に生かしたい考えだ。トルコは、ロシアの侵攻を受けるウクライ