突然の光に、驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。19日夜、福岡県をはじめ、西日本各地で確認された夜空に輝いた強い光。その光の正体は「火球」です。「一生に一度かもしれない」という、明るい光でした。■車に乗っている人「わ、わ、いん石やった？いまの。」19日午後11時8分ごろ。九州道・八女インター付近のドライブレコーダーの映像です。一瞬、南の空が明るくなり、光が上から下に走る様子が確認で