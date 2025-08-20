田久保市長の学歴詐称疑惑による静岡･伊東市政の混乱は収まる様子がありません。20日は、市内の経済団体が市長の辞職と市政の正常化を求めました。この要望に田久保市長は…。20日、午前9時半すぎ。田久保市長の学歴詐称疑惑からまもなく2か月。市役所では騒動に関する苦情の電話がやまずきのうは複数の課に対して計200件。7月2日からの合計で7000件を超えました。7月、田久保市長が設置した専用の問い合わせ窓口は事実上、機能せ