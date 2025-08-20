お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が20日、お笑い芸人・有吉弘行（51）のインスタグラムに登場。“親子”の2ショット写真が公開された。【写真】「結婚式に号泣してそう」“父娘”2ショットのアンガールズ田中＆藤田ニコル投稿では、「父娘」のコメントとともに、緊張の面持ちの田中が、ブラウンのワンピースで笑顔のタレント・藤田ニコル（27）と並んで立っている写真が公開された。この投稿にファンからは「結婚