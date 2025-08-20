近鉄などによりますと、午前11時ごろ、近鉄名古屋駅の構内に煙が立ち込め、八田駅までの間で一時運転を見合わせました。客：「臭いがして降りた時に、めっちゃ煙が出ていた」ホームの下にある点検口の中から火が出たとみられていて、消防などが詳しい原因を調べています。