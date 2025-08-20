DeNA・森原康平投手（33）が出場選手登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。球団を通じて「これまで支えてくださったファンの皆さま、球団関係者、そしてチームメートに心から感謝申し上げます。これからも一日一日を大切に、全力でプレーしていきたい」などとコメントした。森原は新日鉄住金広畑から16年ドラフト5位で楽天に入団。22年7月のトレードでDeNAに移籍した。昨季は守