「日韓フォーラム」終了後に記者会見する日本側議長代行の長嶺安政元駐韓大使（右）ら＝20日、ソウル（共同）【ソウル共同】日本と韓国の有識者や国会議員、ジャーナリストらが両国間の懸案を話し合う第33回「日韓フォーラム」が20日、ソウルで3日間の日程を終えた。今年の国交正常化60周年を機に、歴史問題など過去を乗り越え諸問題に共に対処する「共通の未来」を構築すべきだとして、多方面での協力強化を提言する共同声明を