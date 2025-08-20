テロ組織の動向や海外情勢についての情報収集活動にあたる「公安調査官」の仕事について理解を深めてもらおうと、公安調査庁は１８日、東京都千代田区の同庁で職業体験イベントを開催した。就職活動中の大学生や大学院生ら１４人が参加。「北朝鮮が飛翔体を発射した」との設定で、「情報源」に扮（ふん）した職員に事情を聞くなどして情報を収集したほか、調査結果をリポートにまとめて「官房長官」役の職員に報告するなど、一