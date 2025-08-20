環境省と気象庁は２０日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は２１日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは５日連続。２１日に予想される暑さ指数は、三浦市と海老名市、藤沢市が３３、横浜市中区と小田原市は３２。予想最高気温は横浜、小田原ともに３６度。２０日は横浜（３５・０度）と