ことし6月に岐阜県で、バイクや車など8台に分乗し、国道で蛇行するなど暴走行為をした疑いでグループが検挙されました。 【写真を見る】「やりすぎてしまった」バイクや車 8台で蛇行するなど集団暴走…グループを検挙 原付バイクの女子高校生は死亡 信号無視が原因か 岐阜 岐阜県警によりますと検挙されたグループは、ことし6月9日の未明に岐阜市から瑞穂市までの国道21号を、バイクや車で蛇行するなど暴走行