【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は20日までに、北朝鮮が北西部の寧辺にウラン濃縮施設とみられる新施設を建設しているとの報告書をまとめた。北朝鮮が核開発を進展させているとして「深刻な懸念」を表明した。