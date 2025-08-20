米空軍が嘉手納基地で実施したパラシュート降下訓練＝20日午後米空軍は20日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）でパラシュート降下訓練を実施した。訓練は6月以来で今年4回目。日米合意では原則、伊江島補助飛行場（同県伊江村）で行うとしている。県は住民に不安や被害を与える恐れがあるとして、米軍や防衛省沖縄防衛局に中止を要請していた。午後4時20分ごろ、嘉手納上空の米軍機から米兵9人が飛び出した。パラシュートを開