岐阜市などの国道を集団で暴走したとして、少年ら7人が逮捕されました。「ダサいことをした」と反省しているということです。岐阜市や各務原市などの16歳から20歳までの少年ら7人は今年6月、岐阜市から瑞穂市にかけての国道21号でバイクなどに分乗し、蛇行運転や信号無視などの危険な暴走行為をした疑いで逮捕されました。このうち3人は無免許で、ほかに同乗者の少女など6人も補導されています。調べに対して少年らは容疑