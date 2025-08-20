アメリカのホワイトハウスは19日、バイデン前政権が「安全保障上の懸念がある」としていた中国系動画共有アプリ「TikTok」に公式アカウントを開設しました。「私は毎日アメリカの人々により良い暮らしを届けると決意して目を覚ます。私は皆さんの声だ」ホワイトハウスは19日、中国系の動画共有アプリ「TikTok」に公式アカウントを開設しました。ロイター通信によりますとアメリカ国内のTikTokユーザーは1億7000万人以上とされ、利