暑い日が続いていますが皆さん、夏休みをどう過ごしているのでしょうか？その傾向を探ると子どもたちの過ごし方に変化が…。Q.自由研究とか読書感想文とかありました？（父親）「全部あった気がします」（息子）「全部あったの！？」「徹底リサーチ！夏休み！何して過ごした！？今昔物語！」最大9連休となった2025年のお盆休み。前半は雨に見舞われたものの、後半は日差しが戻り、行楽地では連日大にぎわいでした。そんなお