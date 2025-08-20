宝塚歌劇は20日、月組で「RYOFU/水晶宮殿（クリスタルパレス）」を上演すること発表した。「RYOFU」は、史上最強の武将・呂布奉先と、中国三大美女の1人、貂蝉の因果な愛憎を描く。これまでさまざまな形で描かれた「三国志演義」をもとに宝塚オリジナルで新しい呂布の物語を届ける。「水晶宮殿」はトップスター、鳳月杏（ほうづき・あん）を中心に月組の魅力が詰まったファンタジーショー。2026年4月4日から5月17日まで兵