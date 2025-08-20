リボミックは２０日の取引終了後、軟骨無形成症（ＡＣＨ）の治療薬「ｕｍｅｄａｐｔａｎｉｂｐｅｇｏｌ」の長期投与試験において、成長促進効果の持続性が確認されたと発表した。２人の小児患者について、被験薬投与前と比較した身長の伸展速度は、現在ＡＣＨ治療薬として承認されている「ボックスゾゴ」の身長平均伸展速度を上回ったという。 出所：MINKABU PRESS