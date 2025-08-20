長野県小谷村の国道のトンネル内で大型トラックと乗用車が衝突する事故があり、子ども含む6人が病院に搬送されました。【映像】事故現場の様子午前11時過ぎ、小谷村の国道148号・平倉トンネル内で大型トラックと普通乗用車が正面衝突する事故がありました。警察と消防によりますと、普通乗用車には4歳〜12歳の子ども3人と、60代と70代の2人の合わせて5人が、トラックには50代の男性1人が乗っていて、ドクターヘリと救急車で