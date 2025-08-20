東京・渋谷でコーヒー店からスクランブル交差点を撮影する外国人たち＝20日政府観光局は20日、7月に日本を訪れた外国人客は前年同月比4.4％増の推計343万7千人だったと発表した。日本で大災害が起きるとのうわさが広まった影響で韓国や香港は減少したが、全体的に旅行先としての人気は高止まりしており、7月としては過去最多だった。訪日客数を国・地域別で見ると、中国が97万4500人で最多。韓国67万8600人、台湾60万4200人と