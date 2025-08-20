ÁÏ¶È60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÚ²°³óÀ½Â¤½ê¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHINYAKOZUKA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î10Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°2·¿¤ÈL»ú·¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ºâÉÛ¡£ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥â¡¼¥É¤Î´¶À­¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¡Èµ­²±¤ä»×¤¤½Ð¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¹ï¤àÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Courtesy of TSUCHIYA KABAN60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¥â¡¼¥É¤Îî°íð1965Ç¯¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¹©Ë¼¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿ÅÚ²°³ó