人気シリーズ『パイレーツ・オブ・カリビアン』新作への期待は募る一方だ。自身の裁判スキャンダルによって一度はディズニーから事実上解雇となったジョニー・デップが、ジャック・スパロウ役で復帰するかもしれないとの情報もある。 ジャック・スパロウと冒険を共にしたウィル・ターナー役のオーランド・ブルームも、再び海賊船に乗る心構えを米開催イベントFan Expo Chicagoで