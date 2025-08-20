「タイムマシン」を押して走ったあの機関車がプラレールの世界に！2025年に公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」が2025年10月18日より発売される。 映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』に登場する「蒸気機関車131号」と「タイ