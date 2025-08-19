【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELによる地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』の＃3が、8月20日24時59分より日本テレビにて放送。今回は「謎の制服おかっぱ集団」として世界中で話題のアバンギャルディが、プロデューサーのakaneとともに登場する。 ■akane「人がやっていない動きをダンスに取り入れたい」 アバンギャルディは、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)」