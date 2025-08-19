『ロングレッグス』オズグッド・パーキンス監督が手掛ける『THE MONKEY／ザ・モンキー』が９月19日より公開。本作のアイコン的存在である“猿のおもちゃ”についてご紹介しよう。父親が遺したぜんまい仕掛けの猿のおもちゃ。それを双子の兄弟が見つけたことをきっかけに、周囲で“不慮の死”が相次いで起こりはじめる。猿がドラムを叩くと人が死ぬ――そう思った兄弟は猿を葬り去ろうとするのだが……。原作はスティーブン・キング