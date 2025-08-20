Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥´¡¼¥ë¥É¥À¡¼¥Ó¡¼TV¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢6´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö2025 GoldDerbyTVAwards¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Â¾¤Ë¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÆÃÊÌ½Ð±éÇÐÍ¥¾Þ¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Ï20Æü¡Öº£Ç¯22²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØGoldDerbyTVAwards¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Æ