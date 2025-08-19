福岡市東区の海の中道大橋で幼い3児が犠牲になった飲酒運転事故から25日で19年となる。母親の大上かおりさん（48）は19日、事故後に生まれた4きょうだいを連れて初めて現場を訪れた。橋の上で海に向かって祈りをささげ、亡くなった子どもたちに思いをはせた。夫婦だけが助かったことに自責の念を抱いていた。かおりさんは、事故後、家族とともに福岡を離れて海外や県外で暮らした。一時的に福岡に戻ったときも「苦しい場所以外