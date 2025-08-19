とちぎテレビ 梨の生産が盛んな栃木市では８月から出荷が始まり、生産者が１９日、大川秀子市長の元を訪れ生育状況などを報告しました。 大川市長の元を訪れたのは、岩舟町静和梨生産出荷組合の黒田英昭組合長ら５人です。 はじめに黒田組合長から大川市長に、旬を迎えた静和産・梨の「幸水」が贈られました。受け取った大川市長は「これからもいい梨を作ってください」と笑顔で話しました。 黒田組合長によりますと、６