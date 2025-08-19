夏のエアコンに要注意、男性にも多い 冷えは「万病のもと」といわれ漢方では「未病のサイン」の症状の１つです。ふつうの人は寒いと感じていない程度の温度なのに、手足や腰などが自覚的にとても冷たく不快に感じられる症状を一般に「冷え症」といいます。寒い冬だけでなく夏のクーラーや冷飲食の摂取も冷えを招きますので注意が必要です。 筋肉量が少なく、脂肪が多い特徴を持つ女性に多いといわれていますが、男