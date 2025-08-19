咳が止まらなくて焦った経験がある人も多いと思います。咳が止まらない場合、喘息以外の原因について横浜フロントクリニックの尾上先生にMedical DOC編集部が聞きました。 監修医師：尾上 林太郎（横浜フロントクリニック） 2013年聖マリアンナ医科大学医学部卒業、4月より同大学病院研修医。2015年同大学呼吸器内科診療助手、同大学内科（呼吸器）大学院、2019年同大学院修了、同大学病院呼吸器内科学助教。2021年三浦メデ