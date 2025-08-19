商業施設のBALが、8月22日に初のオンラインストア「バル オンライン（BAL online）」をオープンする。 【画像をもっと見る】 BALは、1970年に創業。「BAL」という名前はフランス語で「舞踏会」を意味し、人々が集い、語らい、美意識が交わる場を目指し名付けられた。現在、「京都 BAL」と「神戸BAL」の2店舗を展開している。バル オンラインは、「美味しさを"粋"に愉しむ人々が集う場所」として、食の魅力を提案。日本をはじ