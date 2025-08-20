スウェーデン北部キルナで、113年の歴史をもつ教会を建物ごと移動させる引っ越し作業が始まりました。三角屋根が特徴的な赤い建物。スウェーデンで最も美しい建物に選ばれたことのあるキルナ教会です。ロイター通信によりますと、トレーラーに基礎部分から丸ごと載せられ、時速500メートルの速さで移動しています。キルナの地下には鉄鉱石の鉱床があり、長年の採掘により地盤沈下のおそれがあるとして、2004年から市の中心部の大規