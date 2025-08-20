気象台は、午前2時54分に、洪水警報を仙北市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・仙北市に発表 20日02:54時点内陸では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日明け方まで低い土地の浸水に、20日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿角市□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水20日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報20日明け方にかけて警戒■仙