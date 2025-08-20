NY株式19日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均44912.53（+0.71+0.00%） ナスダック21320.53（-309.24-1.43%） CME日経平均先物43365（大証終比：-195-0.45%） 欧州株式19日終値 英FT100 9189.22（+31.48+0.34%） 独DAX 24423.07（+108.30+0.45%） 仏CAC40 7979.08（+95.03+1.21%） 米国債利回り 2年債 3.746（-0.017） 10年債 4.300（-0.033） 30年債 4.900（