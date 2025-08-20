NY株式19日（NY時間12:31）（日本時間01:31） ダウ平均44901.24（-10.58-0.02%） ナスダック21381.97（-247.80-1.15%） CME日経平均先物43470（大証終比：-90-0.21%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。上昇して始まったものの伸び悩む展開が見られている。ＩＴ・ハイテク株が売りに押されており、ナスダックが大幅安となる中、ダウ平均も上げを維持できない状況。ただ、市場は全体的に様子見