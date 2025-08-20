事件があった大仙市協和の住宅（１９日撮影） 秋田県大仙市で９３歳の男性が自宅で血を流して死亡しているのが見つかった事件で警察は１９日同居する５１歳の長男を殺人の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、大仙市協和峰吉川の無職進藤藤行容疑者（５１）は自宅で同居する父の藤義さん（９３）を刃物で切りつけるなどして殺害した疑いが持たれています。 藤義さんは１８日、自宅の寝室で血を流し倒れた状態で見つか