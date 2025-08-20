20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万3370円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3546.29円に対しては176.29円安。出来高は6096枚となっている。 TOPIX先物期近は3116.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.13ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物