◇ナ・リーグ ドジャース3―4ロッキーズ （2025年8月18日デンバー）ドジャースの山本は7回4安打3失点で勝敗が付かなかった。3―2の7回1死では昨季1本塁打を含む7打数6安打と苦手にしていた右打者のトーバーに右中間へ同点被弾。白星がするりとこぼれ落ち「そこまでの打席はいい形で抑えられたが、内角高めのツーシームが甘く入ってしまった」と反省した。17日に27歳の誕生日を迎えたばかり。「まだまだフレッシュにと