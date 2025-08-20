◇ナ・リーグカブス0―7ブルワーズ（2025年8月18日シカゴ）31歳の誕生日を迎えたカブスの鈴木は初回2死でフルカウントからの直球を奇麗に中前へはじき返した。4回は四球を選び、3打数1安打。打線はわずか2安打に封じられ、地区首位のブルワーズに0―7で完敗した。ダブルヘッダー第2試合は悪天候のため中止となり、19日（日本時間20日）に再度ダブルヘッダーが組まれた。試合前には走り込むなどして体調管理に努めたば