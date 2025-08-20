NY株式19日（NY時間12:13）（日本時間01:13） ダウ平均44900.60（-11.22-0.02%） ナスダック21374.19（-255.58-1.18%） CME日経平均先物43515（大証終比：-45-0.10%） 欧州株式19日GMT16:13 英FT100 9189.22（+31.48+0.34%） 独DAX 24423.07（+108.30+0.45%） 仏CAC40 7979.08（+95.03+1.21%） 米国債利回り 2年債 3.750（-0.013） 10年債 4.310（-0.023） 30年債 4.9