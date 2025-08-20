大手脱毛サロン「ミュゼプラチナム」の運営会社に対し、東京地裁が破産手続きを開始する決定を出しました。会見を開いた元従業員は「やっと一歩進んだ」と話しました。給与の未払いが問題となっている「ミュゼプラチナム」の運営会社「MPH」をめぐっては、負債総額がおよそ260億円に上り、元従業員らが破産手続きを始めるよう申し立てていました。これについて東京地裁は18日、破産手続きを開始する決定を出しました。元従業員「3