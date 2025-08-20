Ｊ１横浜Ｍのブラジル出身ＦＷヤンマテウス（２６）の移籍先について、カタール１部のカタールＳＣが濃厚となっていることが１９日、関係者の話で分かった。移籍金は最終的に３００万ドル（約４億４３００万円）前後と高額になる見込みという。ヤンマテウスを巡っては、昨年末にもアルジャジーラ（ＵＡＥ）から４５０万ドル（約６億６５００万円）近いオファーがあったが、横浜Ｍは懸命に慰留。契約をまき直し、新たに複数年契