Ｊ１柏が、Ｊ２徳島のＧＫ永井堅梧（３０）を獲得することが１９日、関係者の話で分かった。永井は２０１３年にＪ２（当時）松本入り。徳島に期限付き移籍した１９年には、今季から柏の指揮を執るリカルド・ロドリゲス監督の指導を受けた。２１年にＪ１清水へ完全移籍。横浜ＦＣへの期限付き移籍を経て、今季から徳島に加入。ここまでリーグ戦の出場機会はないが、Ｊ通算１５８試合出場と経験は豊富だ。柏はＧＫに負傷者が出た