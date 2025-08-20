【PLAMATEA カズマ 第二形態】 8月20日 出荷開始 価格：7,900円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA カズマ 第二形態」の出荷を8月20日に開始する。価格は7,900円。 本商品は、アニメ「スクライド」より、主人公「カズマ」をシェルブリット第二形態に進化した姿でプラモデル化したもの。交換手首各種が付属し、各関節が可動する。また、各成形色、彩色済