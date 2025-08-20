秋田県大仙市協和峰吉川の住宅で住人の無職、進藤藤義さん（９３）が死亡していた事件で、大仙署は１９日夜、同居する長男の無職、進藤藤行容疑者（５１）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、藤行容疑者は１８日、自宅で藤義さんを刃物で切りつけるなどして殺害した疑い。藤義さんは司法解剖の結果、刃物によるとみられる傷が複数あり、死因は出血性ショックだった。藤義さんは妻と藤行容疑者の３人暮らし。